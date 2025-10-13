Raportohet se është plagosur me armë zjarri një 43 vjeçar, po trajtohet në QKUK

Është plagosur me armë zjarri një person i moshës 43-vjeçare dhe i njëjti fillimisht është dërguar për trajtim në Emergjencën e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës.

Burime të Klan Kosovës, bëjnë të ditur se i plagosuri më pas është dërguar në Klinikën e Ortopedisë për trajtim të mëtejshëm.

Nga të njëjtat burime thuhet se gjendja e tij është stabile, por lëndimi nuk është i lehtë.

Lajmi.net, ka kontaktuar me Policinë dhe është në pritje të një përgjigje zyrtare.

