Raportohet për të shtëna me armë zjarri te rruga B, vetura ikën nga vendi i ngjarjes

Sonte në Rrugën B në Prishtinë raportohet se ka pasur gjuajtje me armë zjarri. Rasti ka ndodhur rreth orës 22:00, derisa dyshohet se ky veprim i autorit/autorëve është bërë nga një veturë e cila nuk është parë më në vendngjarje. Gazeta Express ka siguruar pamje nga kjo zonë e cila edhe është rrethuar me shirita…

Lajme

01/09/2025 23:30

Sonte në Rrugën B në Prishtinë raportohet se ka pasur gjuajtje me armë zjarri.

Rasti ka ndodhur rreth orës 22:00, derisa dyshohet se ky veprim i autorit/autorëve është bërë nga një veturë e cila nuk është parë më në vendngjarje.

Gazeta Express ka siguruar pamje nga kjo zonë e cila edhe është rrethuar me shirita të policisë.

