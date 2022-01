Rangnick konfirmon se Sancho do të mungojë për ndeshjen e dytë me radhë, kjo është arsyeja

Sancho humbi fitoren e së mërkurës në Brentford për të marrë pjesë në një funeral dhe Rangnick konfirmoi se anësori anglez nuk u stërvit as të enjten.

Sancho do të stërvitet të premten përpara ndeshjes së United me West Ham në Old Trafford, por Rangnick do të presë të marrë një vendim për disponueshmërinë e tij.

“Ai nuk u stërvit dje sepse ai ende na kërkoi të mos stërvitet”, tha trajneri i United. “Ai mori pjesë në një funeral të mërkurën, dhe kjo ende e ndikoi shumë.

“Ai pritet të kthehet në stërvitje këtë pasdite në orën tre, por për momentin nuk jam i sigurt nëse do të jetë i disponueshëm për ndeshjen nesër.

“Ishte një anëtar i rëndësishëm i familjes, dikush me të cilin ishte afër gjithë jetën. Më duhet të pres dhe të shoh. Unë do të flas me të para stërvitjes dhe pas stërvitjes dhe do të marr vendimin”.

Rangnick gjithashtu pranoi se e ardhmja e Jesse Lingard në United është në ajër pasi Newcastle u përpoq ta merrte mesfushorin anglez në huazim deri në fund të sezonit kur skadon kontrata e tij në Old Trafford.

Rangnick shtoi: “Është normale që Newcastle për shembull të tregojë interes për të, por nuk jam unë ai që merrem me këtë.

“Nëse më pyesni tani se çfarë do të ndodhë në 10 ditët e ardhshme, nuk mund t’i përgjigjem kësaj pyetjeje, kam frikë.

“Është gjithashtu një çështje se çfarë dëshiron lojtari. Çfarë opsionesh të tjera ka ai?

“A ka ai shans për të marrë më shumë kohë lojë atje? Unë nuk mund të përgjigjem për të.

“Ai është një lojtar shumë i mirë, një lojtar teknik. Ai mund të luajë në shumë klube të Premierligës rregullisht, por këtu te Manchester United nuk është aq e lehtë.

“Ne kemi lojtarë të tjerë që mund të luajnë në atë pozicion dhe nuk mund të ndryshojmë pesë apo gjashtë pozicione nga një ndeshje në tjetrën.

“E di që kontrata e tij skadon në verë. Pyetja është, çfarë dëshiron të bëjë ai?

“Nuk do të isha i pakënaqur nëse ai do të qëndronte deri në pjesën tjetër të sezonit, sepse ai është një lojtar që mund të luajë gjithmonë dhe unë e di nivelin”, ka deklaruar Rangnick. /Lajmi.net/