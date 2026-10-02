Ramush Haradinaj reagon për shkarkimin e Isufajt: Do të vijë dita që këta që mbrohen përmes shkarkimeve do të përballen me forcën e ligjit

Deputeti i Aleancës, Ramush Haradinaj, ka reaguar pas shkarkimit të Blerim Isufajt nga pozita e Kryeprokurorit të Prokurorisë Speciale të Kosovës. Haradinaj tha se “po i vjen erë e keqe” këtij shkarkim dhe shtoi se “kjo erë ka kundërmuar keq në ditën kur kryeministri e sulmonte kryeprokurorin në foltoren e Parlamentit dhe mbronte të akuzuarit…

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02/10/2026 18:05

Deputeti i Aleancës, Ramush Haradinaj, ka reaguar pas shkarkimit të Blerim Isufajt nga pozita e Kryeprokurorit të Prokurorisë Speciale të Kosovës.

Haradinaj tha se “po i vjen erë e keqe” këtij shkarkim dhe shtoi se “kjo erë ka kundërmuar keq në ditën kur kryeministri e sulmonte kryeprokurorin në foltoren e Parlamentit dhe mbronte të akuzuarit për korrupsion”.

“Askush nuk do të mund t’i ikë drejtësisë. Do të vijë dita që këta që mbrohen përmes shkarkimeve do të përballen me forcën e ligjit”, tha ai.Advertisement

Haradinaj tha se ky nuk është sundim i ligjit, por hakmarrje e pastër politike ndaj kujtdo që guxon të mbrojë pavarësinë e institucioneve.

“Kosova nuk do të lejojë që lufta kundër korrupsionit të diktohet nga zyrat e politikës dritëshkurtër!”.

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