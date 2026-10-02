Pas dy orëve, përfundon takimi Kurti-Hamza
Takimi mes kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti dhe kryetarit të PDK-së, Bedri Hamza. Ky takimi që zgjati mbi dy orë tashmë ka përfunduar, mëson lajmi.net. Tema të takimit ishin ndryshimi i ligjit për Dhomat e Specializuara dhe çështja e Presidentit. Mbetet të shihet nëse do të flasin për media Kurti e Hamza apo do i…
Lajme
Takimi mes kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti dhe kryetarit të PDK-së, Bedri Hamza.
Ky takimi që zgjati mbi dy orë tashmë ka përfunduar, mëson lajmi.net.
Tema të takimit ishin ndryshimi i ligjit për Dhomat e Specializuara dhe çështja e Presidentit.
Mbetet të shihet nëse do të flasin për media Kurti e Hamza apo do i drejtohen popullit me anë të rrjeteve sociale./lajmi.net/