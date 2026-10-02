Pas dy orëve, përfundon takimi Kurti-Hamza

Takimi mes kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti dhe kryetarit të PDK-së, Bedri Hamza. Ky takimi që zgjati mbi dy orë tashmë ka përfunduar, mëson lajmi.net. Tema të takimit ishin ndryshimi i ligjit për Dhomat e Specializuara dhe çështja e Presidentit. Mbetet të shihet nëse do të flasin për media Kurti e Hamza apo do i…

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02/10/2026 18:33

Takimi mes kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti dhe kryetarit të PDK-së, Bedri Hamza.

Ky takimi që zgjati mbi dy orë tashmë ka përfunduar, mëson lajmi.net.

Tema të takimit ishin ndryshimi i ligjit për Dhomat e Specializuara dhe çështja e Presidentit.

Mbetet të shihet nëse do të flasin për media Kurti e Hamza apo do i drejtohen popullit me anë të rrjeteve sociale./lajmi.net/

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