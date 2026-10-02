Këta janë 16 zyrtarët e lartë të pushtetit të Kurtit që u intervistuan nga Prokuroria Speciale nën drejtimin e Blerim Isufajt
Të paktën 14 ministra, ish-ministra, zëvendësministra, deputetë dhe zyrtarë të lidhur me Qeverinë Kurti dhe Lëvizjen Vetëvendosje janë intervistuar nga Prokuroria Speciale gjatë viteve të qeverisjes së VV-së. Lista shkon në të paktën 15 persona nëse përfshihet edhe ish-kryeshefi i Korporatës Energjetike të Kosovës, Nagip Krasniqi, i emëruar gjatë kësaj periudhe dhe ish-zyrtar i Vetëvendosjes.…
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Të paktën 14 ministra, ish-ministra, zëvendësministra, deputetë dhe zyrtarë të lidhur me Qeverinë Kurti dhe Lëvizjen Vetëvendosje janë intervistuar nga Prokuroria Speciale gjatë viteve të qeverisjes së VV-së.
Lista shkon në të paktën 15 persona nëse përfshihet edhe ish-kryeshefi i Korporatës Energjetike të Kosovës, Nagip Krasniqi, i emëruar gjatë kësaj periudhe dhe ish-zyrtar i Vetëvendosjes.
Nëse në këtë listë përfshihet edhe kryeministri Albin Kurti, numri shkon në 16.
Por, ndërsa shumica e njerëzve rreth pushtetit të tij janë paraqitur para Prokurorisë Speciale, Kurti, ndonëse ishte ftuar disa herë si dëshmitar për rastin e rezervave shtetërore, nuk ishte paraqitur për intervistim në Prokurori. Ai kishte insistuar që prokurorët të shkonin në zyrën e tij në Kryeministri.
Por kush janë njerëzit e pushtetit që janë intervistuar?
1.Rozeta Hajdari
Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari, është një prej zyrtarëve më të lartë të Qeverisë Kurti që është intervistuar nga Prokuroria Speciale.
Ajo është intervistuar në prill të vitit 2024 në cilësinë e të dyshuarës, lidhur me rastin e rezervave shtetërore.
Pikërisht për këtë rast Prokuroria Speciale e kishte ftuar më vonë edhe kryeministrin Kurti në cilësinë e dëshmitarit.
2. Hysen Durmishi
Zëvendësministri i Infrastrukturës, Hysen Durmishi, është intervistuar nga Prokuroria Speciale më 8 maj 2024.
Durmishi ishte ftuar në cilësinë e të dyshuarit për rastin që lidhej me projektin e ndërtimit të rrugës Prishtinë–Podujevë.
Vetë Durmishi e kishte konfirmuar statusin e tij procedural pas daljes nga Prokuroria, duke deklaruar se kishte dhënë sqarimet e kërkuara dhe duke mohuar se kishte bërë shkelje.
3. Albulena Haxhiu
Edhe ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu, është intervistuar me autorizim të Prokurorisë Speciale.
Intervistimi i saj në korrik të vitit 2024 kishte të bënte me deklaratat që kishte bërë publikisht për takime dhe diskutime të mundshme me prokurorë e gjyqtarë për raste të caktuara, si dhe me deklaratat e saj rreth arratisjeve nga burgjet e Kosovës.
Prokuroria kishte njoftuar atëkohë se intervistimi i saj do të vazhdonte edhe ditën pasuese.
4. Artane Rizvanolli
Ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, është paraqitur në Prokurorinë Speciale më 12 nëntor 2024.
Ndryshe nga Hajdari dhe Durmishi, Rizvanolli është intervistuar në cilësinë e dëshmitares.
Prokuroria kishte konfirmuar se bëhej fjalë për një çështje penale nën hetim, pa treguar publikisht se për cilin rast konkret bëhej fjalë.
5. Besnik Bislimi
Edhe zëvendëskryeministri Besnik Bislimi ka kaluar nëpër intervistimin e Prokurorisë Speciale.
Bislimi është intervistuar në qershor 2025 në cilësinë e dëshmitarit.
Rasti kishte të bënte me hetimet rreth dhënies me qira të Fabrikës për përpunimin e nënprodukteve shtazore. Prokuroria Speciale kishte konfirmuar zyrtarisht edhe statusin e Bislimit si dëshmitar.
6. Faton Peci
Ish-ministri i Bujqësisë, Faton Peci, është një tjetër ish-anëtar i kabinetit Kurti i intervistuar nga Specialja.
Në janar 2026, ai është intervistuar për çështjen e granteve në Ministrinë e Bujqësisë.
Raportimet dhe konfirmimet e Prokurorisë e kanë identifikuar atë si të dyshuar/të pandehur në këtë çështje. Peci i ka kundërshtuar pretendimet dhe kishte paralajmëruar kallëzim penal lidhur me atë që e konsideronte kallëzim të rremë ndaj tij.
7. Arben Vitia
Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia, gjithashtu ka konfirmuar se është intervistuar nga Prokuroria Speciale.
Intervistimi u konfirmua në janar të vitit 2026.
Vetë Prokuroria tha se Vitia ishte intervistuar lidhur me një rast që kishte në trajtim, por nuk dha hollësi të tjera për shkak të fazës së procedurës.
8. Liburn Aliu
Lista e ministrave vazhdon me ish-ministrin e Infrastrukturës dhe Mjedisit, Liburn Aliu.
Aliu është intervistuar nga Prokuroria Speciale në gusht të vitit 2026 lidhur me një rast ku dyshohej për keqpërdorim të detyrës zyrtare gjatë kohës sa ai ishte ministër në Qeverinë Kurti.
Por lista nuk përfundon me kabinetin qeveritar.
Ajo vazhdon brenda vetë Lëvizjes Vetëvendosje.
9. Dejona Mihali
Një nga njerëzit më me ndikim në strukturën e Vetëvendosjes, koordinatorja e komiteteve të partisë, Dejona Mihali, është intervistuar nga Prokuroria Speciale.
Mihali ishte ftuar në cilësinë e dëshmitares për disa çështje penale që Prokuroria kishte nën hetim.
Pas intervistimit, ajo deklaroi se ishte paraqitur për të kontribuar në “zbardhjen e së vërtetës”, ndërsa mohoi se intervistimi i saj lidhej specifikisht me rastin e Nagip Krasniqit.
10. Fitore Pacolli
Deputetja e Vetëvendosjes, Fitore Pacolli, është intervistuar nga Prokuroria Speciale në janar të vitit 2026.
Rasti lidhej me grantet e Ministrisë së Bujqësisë.
Sipas konfirmimit të Prokurorisë të raportuar në media, Pacolli është intervistuar në cilësinë e të pandehurës. Për të njëjtën çështje është intervistuar edhe ish-ministri Faton Peci.
11. Sami Kurteshi
Edhe Sami Kurteshi i Vetëvendosjes është intervistuar me ftesë të Prokurorisë Speciale.
Kurteshi u paraqit në Departamentin e Hetimeve të Policisë në gusht të vitit 2024 për t’u intervistuar lidhur me deklaratat e tij për rastin Astrit Dehari.
Pas intervistimit ai deklaroi se qëndronte prapa deklaratave që kishte bërë publikisht.
12. Haki Abazi
Në listë hyn edhe Haki Abazi, i cili në kohën e intervistimit ishte deputet i Vetëvendosjes, megjithëse marrëdhëniet e tij me partinë tashmë ishin përkeqësuar ndjeshëm.
Abazi është intervistuar në shkurt të vitit 2023 lidhur me deklaratat e tij për zhdukjen e mostrave në rastin e Astrit Deharit.
Ai kishte deklaruar publikisht se ekzistonin video-incizime që duhej të hetoheshin, çka kishte nxitur reagimin e Prokurorisë Speciale.
13. Halil Thaçi
Kryetari i Obiliqit nga Vetëvendosje dhe ish-deputeti i kësaj partie, Halil Thaçi, është intervistuar nga Prokuroria Speciale gjatë vitit 2026.
Në këtë rast statusi procedural është i qartë: Prokuroria konfirmoi se Thaçi është intervistuar në cilësinë e të pandehurit.
Hetimi lidhet me shpronësimet në Shipitullë dhe dyshimin për veprën penale “ushtrim ndikimi”.
14. Martin Berishaj
Në listën e zyrtarëve të lidhur me pushtetin hyn edhe ambasadori i Kosovës në Kroaci, Martin Berishaj, i emëruar gjatë Qeverisë Kurti.
Berishaj është intervistuar nga Prokuroria Speciale në kuadër të hetimeve që lidhen me dyshimet për “shpëlarje të parave”, “shmangie nga tatimi” dhe mosraportim apo raportim të rremë të pasurisë dhe të ardhurave.
Këto janë dyshime të Prokurorisë dhe nuk përbëjnë konstatim të fajësisë së Berishajt.
15. Nagip Krasniqi – nëse llogariten edhe drejtuesit e ndërmarrjeve publike
Nëse lista zgjerohet nga politikanët dhe zyrtarët shtetërorë edhe te drejtuesit e ndërmarrjeve publike të emëruar gjatë Qeverisë Kurti, atëherë numri shkon në të paktën 15.
Dhe Albin Kurti?
Kryeministri nuk hyn në këtë listë.
Prokuroria Speciale e kishte ftuar Kurtin në cilësinë e dëshmitarit në hetimin për rezervat shtetërore.
Madje, Prokuroria e kishte ftuar disa herë.
Kështu, bilanci është i pazakontë. Mes tyre ka ministra, ish-ministra, zëvendësministra, një zëvendëskryeministër, deputetë, drejtues partiakë, një kryetar komune, një ambasador dhe një ish-kryeshef të ndërmarrjes më të rëndësishme energjetike të vendit.
I vetmi emër që mungon nga lista e të intervistuarve është ai që qëndron në krye të Qeverisë, Albin Kurti.