Ramadani: Thirrja e SHBA-së dhe BE-së nuk është shqetësuese, duhet të jetë vetëdijësuese
Deputeti i zgjedhur i Aleancës, Burim Ramadani, ka komentuar thirrjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës lidhur me situatën në Kuvendin e Kosovës. Ramadani ka thënë se thirrja e SHBA-së nuk duhet të shihet si shqetësuese, por si një mesazh për vetëdijesim për subjektin politik që, sipas tij, po e bllokon punën e Kuvendit. “Thirrja…
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Deputeti i zgjedhur i Aleancës, Burim Ramadani, ka komentuar thirrjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës lidhur me situatën në Kuvendin e Kosovës.
Ramadani ka thënë se thirrja e SHBA-së nuk duhet të shihet si shqetësuese, por si një mesazh për vetëdijesim për subjektin politik që, sipas tij, po e bllokon punën e Kuvendit.
“Thirrja e SHBA-së nuk është shqetësuese. Ajo duhet të jetë vetëdijësuese për partinë që e ka bllokuar Kuvendin e Kosovës”, deklaroi Ramadani. /Lajmi.net/