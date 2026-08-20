Ramadani: Thirrja e SHBA-së dhe BE-së nuk është shqetësuese, duhet të jetë vetëdijësuese

Deputeti i zgjedhur i Aleancës, Burim Ramadani, ka komentuar thirrjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës lidhur me situatën në Kuvendin e Kosovës. Ramadani ka thënë se thirrja e SHBA-së nuk duhet të shihet si shqetësuese, por si një mesazh për vetëdijesim për subjektin politik që, sipas tij, po e bllokon punën e Kuvendit. “Thirrja…

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20/08/2026 12:02

Deputeti i zgjedhur i Aleancës, Burim Ramadani, ka komentuar thirrjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës lidhur me situatën në Kuvendin e Kosovës.

Ramadani ka thënë se thirrja e SHBA-së nuk duhet të shihet si shqetësuese, por si një mesazh për vetëdijesim për subjektin politik që, sipas tij, po e bllokon punën e Kuvendit.

“Thirrja e SHBA-së nuk është shqetësuese. Ajo duhet të jetë vetëdijësuese për partinë që e ka bllokuar Kuvendin e Kosovës”, deklaroi Ramadani. /Lajmi.net/

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