KB Bashkimi fiton me dramë ndaj Valmiera në kupën evropiane
Bashkimi ka nisur me fitore aventurën në FIBA Europe Cup, pasi në një ndeshje tejet të barabartë mposhti Valmiera Glass VIA me rezultat 79-77. Prizrenasit e nisën më mirë ndeshjen, duke e fituar çerekun e parë 27-24, ndërsa skuadrat shkuan në pushim me rezultatin 40-40. Bashkimi e riktheu epërsinë në çerekun e tretë, të cilin…
Sport
Bashkimi ka nisur me fitore aventurën në FIBA Europe Cup, pasi në një ndeshje tejet të barabartë mposhti Valmiera Glass VIA me rezultat 79-77.
Prizrenasit e nisën më mirë ndeshjen, duke e fituar çerekun e parë 27-24, ndërsa skuadrat shkuan në pushim me rezultatin 40-40. Bashkimi e riktheu epërsinë në çerekun e tretë, të cilin e fitoi 24-19, por Valmiera nuk u dorëzua dhe në periudhën e fundit ngushtoi diferencën në vetëm dy pikë.
Më efikasi te Bashkimi ishte Bryce McBride, me 25 pikë, gjashtë asistime dhe katër kërcime, ndërsa Divine Myles shtoi 21 pikë. Aminu Mohammed kontribuoi me 16 pikë e 15 kërcime për një double-double, ndërsa Jajuan Johnson shënoi po ashtu 16 pikë.
Adrio Bailey ishte një tjetër figurë e rëndësishme e fitores me 14 pikë, 10 kërcime, katër asistime dhe katër bllokada.
Me këtë fitore, Bashkimi e nis në mënyrën më të mirë fazën e grupeve të FIBA Europe Cup, në një duel ku fitorja u vendos vetëm në dy pikët e fundit.