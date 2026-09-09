Ramadani: Sot do të shohim nëse do të kemi një rast të ri për Gjykatën Kushtetuese

Deputeti i Aleancës, Burim Ramadani është deklaruar në lidhje me thirrjen e seancës për konstituimin e kuvendit. Ramadani deklaroi se sot do të shohim nëse do të kemi një rast të ri për Gjykatën Kushtetuese apo krejt është vetëm vazhdim i lojës së Vetëvendosjes me shtetin. “Aleanca mbetet parimore, Kushtetuta mbi kalkulimet partiake.”deklaroi ai. Ndryshe…

Lajme

09/09/2026 08:36

Deputeti i Aleancës, Burim Ramadani është deklaruar në lidhje me thirrjen e seancës për konstituimin e kuvendit.

Ramadani deklaroi se sot do të shohim nëse do të kemi një rast të ri për Gjykatën Kushtetuese apo krejt është vetëm vazhdim i lojës së Vetëvendosjes me shtetin.

“Aleanca mbetet parimore, Kushtetuta mbi kalkulimet partiake.”deklaroi ai.

Ndryshe nga Aleanca kanë njoftuar se s’do të marrin pjesë në seancën e sotme të thirrur pas një muaji./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

September 9, 2026

Musliu: Kur Thaçi të shkelë tokën e Kosovës i lirë, duhet...

September 9, 2026

​Parashikimi i motit

September 9, 2026

Marta Kos anulon vizitën në Beograd pas glorifikimit të Ratko Mlladiqit:...

September 8, 2026

​Këto janë rregullat e reja për hyrje në Mbretërinë e Tajlandës

September 8, 2026

Britania ndalon tregtinë me vendbanimet izraelite në Bregun Perëndimor

September 8, 2026

Spanja sekuestron mbi 1,2 ton kokainë të fshehur në një ngarkesë...

Lajme të fundit

Musliu: Kur Thaçi të shkelë tokën e Kosovës...

​Parashikimi i motit

Elijona nis një kapitull të ri, ja ku po fokusohet finalistja e BBVK

Marta Kos anulon vizitën në Beograd pas glorifikimit...