Ramadani: Sot do të shohim nëse do të kemi një rast të ri për Gjykatën Kushtetuese
Deputeti i Aleancës, Burim Ramadani është deklaruar në lidhje me thirrjen e seancës për konstituimin e kuvendit. Ramadani deklaroi se sot do të shohim nëse do të kemi një rast të ri për Gjykatën Kushtetuese apo krejt është vetëm vazhdim i lojës së Vetëvendosjes me shtetin. “Aleanca mbetet parimore, Kushtetuta mbi kalkulimet partiake.”deklaroi ai. Ndryshe…
Lajme
Deputeti i Aleancës, Burim Ramadani është deklaruar në lidhje me thirrjen e seancës për konstituimin e kuvendit.
Ramadani deklaroi se sot do të shohim nëse do të kemi një rast të ri për Gjykatën Kushtetuese apo krejt është vetëm vazhdim i lojës së Vetëvendosjes me shtetin.
“Aleanca mbetet parimore, Kushtetuta mbi kalkulimet partiake.”deklaroi ai.
Ndryshe nga Aleanca kanë njoftuar se s’do të marrin pjesë në seancën e sotme të thirrur pas një muaji./Lajmi.net/