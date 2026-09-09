Haziri i përgjigjet Hotit dhe Bajramit: S’ka kohë për kryetar të ri të LDK-së
Nënkryetari i LDK-së, Lutfi Haziri, ka thënë se angazhimi kryesor i partisë në këtë periudhë duhet të jetë zgjidhja e presidentit të Republikës së Kosovës. Duke folur në emisionin “Politiko” në Kanal 10, Haziri ka deklaruar se LDK-ja aktualisht nuk duhet të shpërqendrohet nga kjo çështje, duke e cilësuar atë si detyrën kryesore që partia…
Lajme
Nënkryetari i LDK-së, Lutfi Haziri, ka thënë se angazhimi kryesor i partisë në këtë periudhë duhet të jetë zgjidhja e presidentit të Republikës së Kosovës.
Duke folur në emisionin “Politiko” në Kanal 10, Haziri ka deklaruar se LDK-ja aktualisht nuk duhet të shpërqendrohet nga kjo çështje, duke e cilësuar atë si detyrën kryesore që partia duhet ta përmbushë.
“E para dhe më e rëndësishmja, angazhimi i LDK-së është dhe duhet të mbetet vetëm në zgjidhjen e presidentit të Republikës. Vetëm kjo është detyra kryesore që ne po e kalojmë sot”, ka thënë Haziri.
Ai është ndalur edhe te zhvillimet brenda LDK-së dhe debatet e fundit rreth kryetarit Lumir Abdixhiku dhe delegatëve të partisë.Haziri ka theksuar se brenda LDK-së nuk ka vend për kontroll të mendimit politik, duke nënvizuar se dallimet dhe qëndrimet e ndryshme duhet të respektohen.
“Ne në LDK nuk mendojmë me pas polici të mendimit. Në mendimin politik e respektojmë dhe e vlerësojmë dallimin. Mundesh me pa vet”, është shprehur Haziri.
Ai ka bërë të ditur se debatet dhe dallimet brenda partisë janë pjesë e demokracisë së brendshme dhe se secili anëtar duhet të ketë hapësirë për të shprehur qëndrimin e tij politik.
Sipas Hazirit, LDK-ja ka kaluar tashmë nëpër procese të brendshme ku janë diskutuar dhe votuar çështjet e ngritura, ndërsa rezultatet e tyre janë pranuar nga struktura e partisë.