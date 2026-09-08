Britania ndalon tregtinë me vendbanimet izraelite në Bregun Perëndimor
Mbretëria e Bashkuar ndaloi të martën tregtinë me vendbanimet izraelite në Bregun Perëndimor. Qeveria britanike tha se “terroristët kolonë” po kryejnë “spastrim etnik” ndaj palestinezëve. Vendimi shënon ashpërsim të ndjeshëm të qëndrimit britanik ndaj Izraelit, aleatit të saj tradicional. Masa synon të pengojë zgjerimin e vendbanimeve, i cili rrezikon ta bëjë të pamundur krijimin e…
Bota
Mbretëria e Bashkuar ndaloi të martën tregtinë me vendbanimet izraelite në Bregun Perëndimor.
Qeveria britanike tha se “terroristët kolonë” po kryejnë “spastrim etnik” ndaj palestinezëve. Vendimi shënon ashpërsim të ndjeshëm të qëndrimit britanik ndaj Izraelit, aleatit të saj tradicional.
Masa synon të pengojë zgjerimin e vendbanimeve, i cili rrezikon ta bëjë të pamundur krijimin e shtetit palestinez. Izraeli reagoi ashpër, duke paralajmëruar mbylljen e Konsullatës britanike në Jerusalem.
Sekretari i Jashtëm britanik, Ed Miliband, njoftoi se do të ndalohen të gjitha importet nga vendbanimet izraelite.
Kompanive do t’u ndalohet gjithashtu ofrimi i shërbimeve për këto zona. Ndalimi përfshin financimin, ndërtimin, infrastrukturën, patundshmëritë dhe reklamimin.
Miliband tha se edhe Franca dhe Kanadaja do ta ndalojnë tregtinë e mallrave me vendbanimet.
“Nuk besoj se populli britanik dëshiron që ne ta mbështesim pushtimin, duke pranuar produkte nga vendbanimet në dyqanet dhe supermarketet tona”, deklaroi ai.
Ndikimi ekonomik pritet të jetë i kufizuar, pasi vendbanimet eksportojnë kryesisht sasi të vogla prodhimesh bujqësore. Megjithatë, vendimi paraqet një goditje simbolike ndaj Izraelit nga disa prej aleatëve të tij më të afërt.
Masa shihet gjithashtu si shenjë e izolimit në rritje të Qeverisë izraelite për shkak të luftës në Gazë.
“Ndiej turp të thellë për atë që ka ndodhur në Palestinë para syve të bashkësisë ndërkombëtare”, tha Miliband.
Ministri i Jashtëm izraelit, Gideon Sa’ar, e dënoi vendimin, duke e cilësuar si “të neveritshëm”.
Ai njoftoi se Izraeli do t’i dëbojë përfaqësuesit britanikë nga qendra e përbashkët ushtarake që mbikëqyr armëpushimin në Gazë.
Izraeli do ta ndërpresë edhe trajnimin britanik për forcat e sigurisë të Autoritetit Palestinez në Bregun Perëndimor.
Autoritetet izraelite ua ndaluan hyrjen edhe 12 ligjvënësve britanikë dhe shtetasve të tjerë. Sa’ar i akuzoi ata për përfshirje në “aktivitete antisemite dhe antiizraelite”.
Ndërtimi i vendbanimeve në Bregun Perëndimor është rritur gjatë qeverisjes së kryeministrit Benjamin Netanyahu. Izraeli e pushtoi këtë territor gjatë luftës së vitit 1967.
Qeveria izraelite e konsideron Bregun Perëndimor pjesë të atdheut biblik dhe historik të popullit hebre. Ajo kundërshton krijimin e një shteti palestinez.