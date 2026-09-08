​Këto janë rregullat e reja për hyrje në Mbretërinë e Tajlandës

Ambasada e Republikës së Kosovës në Tajlandë bën të ditur se nga 15 shtatori 2026 do të aplikohen rregulla të reja për udhëtim në Tajlandë. Sipas njoftimit, shtetasit e Kosovës që mbajnë pasaportë të zakonshme, duhet të aplikojnë për vizë elektronike para udhëtimit në Mbretërinë e Tajlandës, përmes portalit zyrtar të vizave elektronike. “Duke filluar…

Bota

08/09/2026 23:37

Ambasada e Republikës së Kosovës në Tajlandë bën të ditur se nga 15 shtatori 2026 do të aplikohen rregulla të reja për udhëtim në Tajlandë.

Sipas njoftimit, shtetasit e Kosovës që mbajnë pasaportë të zakonshme, duhet të aplikojnë për vizë elektronike para udhëtimit në Mbretërinë e Tajlandës, përmes portalit zyrtar të vizave elektronike.

“Duke filluar nga 15 shtatori 2026, Shtetasit e Republikës së Kosovës që mbajnë pasaportë të zakonshme, duhet të aplikojnë për vizë elektronike para udhëtimit në Mbretërinë e Tajlandës, përmes portalit zyrtar të vizave elektronike https://www.thaievisa.go.th.”, thuhet në njoftim e Ambasadës, transmeton kosovapress. Të gjithë udhëtarët duhet të plotësojnë online Kartelën e Arritjes Dixhitale të Tajlandës, përpara arritjes në Tajlandë, përmes portalit zyrtar https://tdac.immigration.go.th/.

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