Ramadani – Maqedoncit: Keni thanë se prodhimi në fabrikën e municionit në Gjakovë fillon në fund të 2026, atje është ledinë

Deputeti i Aleancës, Burim Ramdani, gjatë seancës së Kuvendit, ka kritikuar ministrin e Mbrojtjes, Ejup Maqedoncin, dhe kryeministrin Albin Kurti, lidhur me premtimin për fabrikën e municionit në Gjakovë. Ramadani, ka kujtuar se premtimin se prodhimi do fillonte në fund të këtij viti, porse sot, ajo hapësirë është ‘’ledinë’’. ‘’Po na u përsëritet fatkeqësisht, fjalitë…

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29/10/2026 11:45

Deputeti i Aleancës, Burim Ramdani, gjatë seancës së Kuvendit, ka kritikuar ministrin e Mbrojtjes, Ejup Maqedoncin, dhe kryeministrin Albin Kurti, lidhur me premtimin për fabrikën e municionit në Gjakovë.

Ramadani, ka kujtuar se premtimin se prodhimi do fillonte në fund të këtij viti, porse sot, ajo hapësirë është ‘’ledinë’’.

‘’Po na u përsëritet fatkeqësisht, fjalitë e mëdhaja por veprimet shumë të ngadalshme. Sikurse që është e njëjta besoj edhe me fabrikën e municionit në Gjakovë, edhe ju edhe kryeministri keni thanë që në fund të vitit 2026 fillon prodhimi, por sot fundi i viti 2026, është ledinë edhe më tutje’’, ka thënë Ramadani,.

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