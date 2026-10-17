Ramadani: E rëndësishme që qytetarëve t’u tregojmë që gjendja nuk është e mirë, por ajo ka trend të përkeqësimit

Pas prezantimit të platformës së re politike dhe strategjisë zhvillimore nga kryetari i Aleancës, Ardian Gjini, deputeti i këtij subjekti, Burim Ramadani, ka deklaruar se Kosova po hyn në një fazë të re të opozitarizmit. Ramadani tha se opozita ka përgjegjësi t’i informojë qytetarët për gjendjen në vend, për të cilën pretendon se po përkeqësohet…

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17/10/2026 17:41

Pas prezantimit platformës re politike dhe strategjisë zhvillimore nga kryetari i Aleancës, Ardian Gjini, deputeti i këtij subjekti, Burim Ramadani, ka deklaruar se Kosova po hyn një fazë re opozitarizmit.

Ramadani tha se opozita ka përgjegjësi t’i informojë qytetarët për gjendjen vend, për cilën pretendon se po përkeqësohet disa sektorë kyç, transmeton lajmi.net.

Ai përmendi sigurinë, energjinë dhe zhvillimin si fusha ku, sipas tij, situata nuk është e mirë.

“Tashmë është e qartë Kosova hyn fazën tjetër, është zhvillimi i opozitarizmit nga ana e Aleancës. Ajo është tepër me rëndësi është ka domosdoshmëri qytetarëve t’ua qartësojmë dhe t’u tregojmë gjendja nuk është e mirë, por ajo ka trend përkeqësimit si siguri, si energji dhe si zhvillim, e cila aktualisht mbetet vetëm si koncept i mohuar”, u shpreh Ramadani.

Deputeti i Aleancës theksoi se partia nuk do heqë dorë nga angazhimi opozitar, duke e cilësuar atë si një përgjegjësi rëndësishme politike dhe shtetërore.

“Ne nuk do ndalemi, kjo është një betejë politike do vazhdojë dhe si e tillë ne Aleancë e shohim si përgjegjësi jashtëzakonisht madhe, sepse siç e tha edhe kryetari Gjini, Aleanca është kyçe opozitëbërje”, deklaroi Ramadani për Klan Kosova.

Deklaratat e Ramadanit vijnë pas prezantimit platformës re politike Aleancës, përmes cilës partia synon përcaktojë drejtimet e angazhimit saj opozitë./lajmi.net/

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