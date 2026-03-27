Rama pezullon lejen e ekspozitës në shesh për shkak të pasaktësive për Masakrën e Dubravës: Fyerje për viktimat, e papranueshme

Lajme

27/03/2026 22:03

Kryetari i Prishtinës, Perparim Rama, ka reaguar lidhur me ekspozitën në shesh të kryeqytetit, ku ndër tjerash thuhet se në Masakrën e Dubravës, janë vrarë 48 shqiptarë të armatosur.

Rama ka thënë se ekspozita paraqet version të pasaktë dhe se, kjo është e papranueshme gjë që, përbën fyerje të drejtpërdrejtë ndaj viktimave.

“Për këtë arsye, sonte menjëherë e pezullojme lejen për këtë ekspozim në sheshin e Prishtinës”, ka shkruar Rama.

Postimi:

Jo në Kryeqytet.Nuk lejojmë që në sheshin e Kryeqytetit tonë të përdhoset dinjiteti i qytetarëve dhe të fyhet kujtesa kolektive e popullit tonë.

Ekspozita paraqet një version të pasaktë të Masakrës së Dubravës. Kjo është e papranueshme dhe përbën fyerje të drejtpërdrejtë ndaj viktimave dhe gjithë qytetarëve të Kosovës.

Për këtë arsye, sonte menjëherë e pezullojme lejen për këtë ekspozim në sheshin e Prishtinës.

Njëkohësisht, kërkojmë përgjegjësi politike dhe institucionale nga Kuvendi i Kosovës për miratimin dhe financimin e një përmbajtjeje të tillë skandaloze./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

March 27, 2026

Kushtetuesja rrëzon kërkesën e PDK-së për pezullimin e liberalizimit të tregut...

March 27, 2026

‘‘E pavërtetë’’ – Qytetari mbulon pankartën e ekspozitës me të dhënat...

March 27, 2026

Hoti kërkon tërheqjen e materialeve për masakrat: Faktet janë gabim, cenojnë...

March 27, 2026

“48 shqiptarë të armatosur të vrarë në burgun e Dubravës”, Shkëlzen...

March 27, 2026

FBI konfirmon se drejtori i saj ishte shënjestër e hakerëve: Asnjë...

March 27, 2026

Rubio mbërrin në Francë me mesazh për G7-n: Bëni më shumë rreth Iranit

Lajme të fundit

Kushtetuesja rrëzon kërkesën e PDK-së për pezullimin e...

‘‘E pavërtetë’’ – Qytetari mbulon pankartën e ekspozitës...

Hoti kërkon tërheqjen e materialeve për masakrat: Faktet...

“48 shqiptarë të armatosur të vrarë në burgun...