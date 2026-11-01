Rama përsëri i ngacmon VV’në me punët në kryeqytet: Fillimisht renderi, bageri dhe tash projekti
Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka postuar disa fotografi për siç thotë ai ‘punët në kryeqytet’. Ai ka ngacmuar edhe Lëvizjen Vetëvendosje duke ironizuar me disa fraza të Albin Kurtit të thëna më herët. “Fillimisht RENDERI! Tani BAGERI!dhe tash PROJEKTI Po e dini ju! NTM”, ka shkruar Rama. /Lajmi.net/
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Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka postuar disa fotografi për siç thotë ai ‘punët në kryeqytet’.
Ai ka ngacmuar edhe Lëvizjen Vetëvendosje duke ironizuar me disa fraza të Albin Kurtit të thëna më herët.
“Fillimisht RENDERI! Tani BAGERI!dhe tash PROJEKTI Po e dini ju! NTM”, ka shkruar Rama. /Lajmi.net/