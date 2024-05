Rama në takim me komunitetin shqiptar në Athinë: Shqiptarët vlerë e shtuar në Greqi Kryeministri Edi Rama than ë fjalën e tij të mbajtur në takimin me shqiptarët e Athinës se shqiptarët janë një vlerë e shtuar e Greqisë, të cilët kanë dhënë kontributin e tyre në ekonomi, dije e në kulturë. Ai tha gjithashtu se historia mes dy vendeve tona është më e ngushtë nga ç’duket ndërsa theksoi…