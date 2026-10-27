Rama i përgjigjet Berishës për masat fiskale: Nesër qeveria miraton buxhetin e parë në histori mbi 10 miliardë euro

Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas akuzave të kreut të Partisë Demokratike, Sali Berisha, lidhur me masat e reja fiskale. Në një postim në rrjetet sociale, Rama ironizon qëndrimin e opozitës, duke e cilësuar atë të bazuar në “urrejtje dhe injorancë”. Kreu i qeverisë paralajmëron se nesër do ta miratojë në qeveri dhe thekson se…

Lajme

27/10/2026 17:44

Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas akuzave të kreut të Partisë Demokratike, Sali Berisha, lidhur me masat e reja fiskale.

Në një postim në rrjetet sociale, Rama ironizon qëndrimin e opozitës, duke e cilësuar atë të bazuar në “urrejtje dhe injorancë”.

Kreu i qeverisë paralajmëron se nesër do ta miratojë në qeveri dhe thekson se ky do të jetë buxheti i parë në histori që kalon pragun e 10 miliardë eurove.

“Flisni, flisni për masat e reja fiskale, ngroh sallatën tënde të urrejtjes dhe injorancës me dokumente pune gjysmë të pjekura, sepse nesër është radha e qeverisë të thotë fjalën e saj me miratimin e buxhetit të parë në histori që kalon pragun e 10 miliardë eurove dhe paketën më ambicioze për rishpërndarjen e rritjes ekonomike”, shprehet Rama.

Artikuj të ngjashëm

October 27, 2026

“Do ta vazhdoni faqebardhë”, Jahjaga i ofron mbështetje Shiroka-Pulës

October 27, 2026

“Vrasje për së dyti”, Musliu kritikon ashpër Donika Gërvallën për deklaratën...

October 27, 2026

Besnik Berisha merr përfaqësimin e interesave ligjore të familjes Zekaj: Atyre...

October 27, 2026

Policia kontrollon një veturë në Shtime, gjen substancë të dyshuar narkotike...

October 27, 2026

Izraeli shënon pjesëmarrjen më të lartë të votuesve që nga fillimi...

October 27, 2026

Të rinjtë shqiptarë, të fundit në Evropë për të ardhurat sipas...

Lajme të fundit

“Do ta vazhdoni faqebardhë”, Jahjaga i ofron mbështetje Shiroka-Pulës

“Vrasje për së dyti”, Musliu kritikon ashpër Donika...

Besnik Berisha merr përfaqësimin e interesave ligjore të...

Policia kontrollon një veturë në Shtime, gjen substancë...