Rama i përgjigjet Berishës për masat fiskale: Nesër qeveria miraton buxhetin e parë në histori mbi 10 miliardë euro
Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas akuzave të kreut të Partisë Demokratike, Sali Berisha, lidhur me masat e reja fiskale. Në një postim në rrjetet sociale, Rama ironizon qëndrimin e opozitës, duke e cilësuar atë të bazuar në “urrejtje dhe injorancë”. Kreu i qeverisë paralajmëron se nesër do ta miratojë në qeveri dhe thekson se…
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Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas akuzave të kreut të Partisë Demokratike, Sali Berisha, lidhur me masat e reja fiskale.
Në një postim në rrjetet sociale, Rama ironizon qëndrimin e opozitës, duke e cilësuar atë të bazuar në “urrejtje dhe injorancë”.
Kreu i qeverisë paralajmëron se nesër do ta miratojë në qeveri dhe thekson se ky do të jetë buxheti i parë në histori që kalon pragun e 10 miliardë eurove.
“Flisni, flisni për masat e reja fiskale, ngroh sallatën tënde të urrejtjes dhe injorancës me dokumente pune gjysmë të pjekura, sepse nesër është radha e qeverisë të thotë fjalën e saj me miratimin e buxhetit të parë në histori që kalon pragun e 10 miliardë eurove dhe paketën më ambicioze për rishpërndarjen e rritjes ekonomike”, shprehet Rama.