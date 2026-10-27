Costa kreut të Listës Studentore në Serbi: Prioritet konstituimi i Parlamentit e Qeverisë, vendi i Serbisë në BE

Presidenti i Këshillit Evropian, António Costa, ka zhvilluar një bisedë telefonike me Ilija Srdanović, të cilin e ka uruar për fitoren zgjedhore të Listës Studentore në Serbi. Costa ka theksuar se prioriteti tani është konstituimi i Kuvendit dhe formimi i qeverisë së re pa vonesa, përmes një tranzicioni paqësor dhe me respektim të plotë të…

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27/10/2026 18:12

Presidenti i Këshillit Evropian, António Costa, ka zhvilluar një bisedë telefonike me Ilija Srdanović, të cilin e ka uruar për fitoren zgjedhore të Listës Studentore në Serbi.

Costa ka theksuar se prioriteti tani është konstituimi i Kuvendit dhe formimi i qeverisë së re pa vonesa, përmes një tranzicioni paqësor dhe me respektim të plotë të rezultateve zgjedhore.

Përmes një postimi në rrjetin social X, Costa ka ritheksuar se vendi i Serbisë është në Bashkimin Evropian dhe se BE-ja është e gatshme ta mbështesë rrugën e saj evropiane.

ka theksuar se fokusi duhet të jetë te reformat që qytetarët serbë kanë kërkuar, përfshirë sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit dhe lirinë e medias. /Gazeta Express

Postimi i plotë:

Sapo zhvillova një bisedë të mirë telefonike me Dr. Ilija Srdanović.

E urova për fitoren zgjedhore të Listës Studentore në Serbi.

Prioriteti tani është konstituimi i Kuvendit dhe formimi i qeverisë së re pa vonesa, përmes një tranzicioni paqësor dhe në respekt të plotë të rezultateve zgjedhore.

Vendi i Serbisë është në Bashkimin Evropian. Ne jemi të gatshëm ta mbështesim rrugën e saj evropiane, me fokus të qartë në reformat që populli serb ka kërkuar: sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit dhe lirinë e medias.

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