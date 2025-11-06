Rama: Çekun e kishte përgatitur në debat me mua Dejona Mihali, me demagogji
Kryetari i Prishtinës Përparim Rama, ka vlerësuar se kundërkandidatin e tij, e kishte përgatitur në debat, Dejona Mihali, për siç thotë ai të bëjë demagogji.
“Ai bënte vetëm demagogji, fliste të pavërteta, nuk dëgjova asgjë për vision, na humbi kohën tri orë. Gjëra që ia ka përgatitë Dejona Mihali. Ato politika që i shkojnë vetëm Albin Kurtit, që e ka qitë këtë djalin këtu.” – tha ai në Debat Plus.