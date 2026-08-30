​Rama akuzon VV-në për bllokim të projekteve: Mbi 300 mijë qytetarëve të Prishtinës u keni borxh përgjigje

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka akuzuar Vetwvendosjen për, siç thotë ai, bllokim të projekteve zhvillimore në kryeqytet. Përmes një reagimi, Rama ka thënë se projekti “Qamil Hoxha” është bllokuar prej dy vitesh, duke e cilësuar këtë situatë si të jashtëligjshme. Ai ka kritikuar mungesën e projekteve kapitale dhe ka ngritur pikëpyetje se kujt po…

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30/08/2026 19:47

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka akuzuar Vetwvendosjen për, siç thotë ai, bllokim të projekteve zhvillimore në kryeqytet.

Përmes një reagimi, Rama ka thënë se projekti “Qamil Hoxha” është bllokuar prej dy vitesh, duke e cilësuar këtë situatë si të jashtëligjshme.

Ai ka kritikuar mungesën e projekteve kapitale dhe ka ngritur pikëpyetje se kujt po i konvenon një Kosovë pa zhvillim.

Rama ka kërkuar përgjigje për mbi 300 mijë qytetarët e Prishtinës lidhur me agjendën që, siç pretendon ai, po zbatohet ndaj kryeqytetit.

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