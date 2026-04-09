Qytetari hidhet nga kati i 2-të i restorantit në Tiranë për të mos paguar faturën
Lajme
Një ngjarje e pazakontë ka ndodhur në Tiranë, ku një klient ka zgjedhur të hidhet nga kati i dytë i një restoranti me qëllim shmangien e pagesës së faturës.
Pamjet e incidentit janë shpërndarë nga vetë restoranti dhe janë bërë tepër virale.
Restoranti bën me dije se i riu kishte qëndruar rreth katër orë në ambientet e biznesit dhe kishte konsumuar rreth 1.5 kg mish. Sipas njoftimit, në përfundim, ai ka zgjedhur të mos paguajë duke u hedhur nga lartësia, duke rrezikuar edhe dëmtimin e tij fizik, raporton Top Channel.
Pamjet: