Arrestohen tre protestues “anti-kapitalistë” në sheshin e Prishtinës
Lajme
Policia e Kosovës ka arrestuar pak më parë tre përfaqësues të të ashtuquajturës “Asamblesë Anti – Kapitaliste” gjatë protestës që po bënin në sheshet e Prishtinës.
Disa prej tyre kanë deklaruar se arrestimi ndodhi në fund të protestës.
Mësohet se arsyeja e arrestimit të tyre ka ndodhur pasi që të njëjtit nuk kanë dashur të tregojnë se cilës organizatë i përkasin, madje nuk kanë njoftuar as që do të mbajnë protestë.