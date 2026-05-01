Arrestohen tre protestues “anti-kapitalistë” në sheshin e Prishtinës

Lajme

01/05/2026 13:18

Policia e Kosovës ka arrestuar pak më parë tre përfaqësues të të ashtuquajturës “Asamblesë Anti – Kapitaliste” gjatë protestës që po bënin në sheshet e Prishtinës.

Disa prej tyre kanë deklaruar se arrestimi ndodhi në fund të protestës.

Mësohet se arsyeja e arrestimit të tyre ka ndodhur pasi që të njëjtit nuk kanë dashur të tregojnë se cilës organizatë i përkasin, madje nuk kanë njoftuar as që do të mbajnë protestë.

