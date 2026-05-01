Hamza: Edhe këtë 1 Maj po e presim me paga të ulëta, çmime të larta dhe një qeveri që e ka harruar punëtorin

01/05/2026 12:51

Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza deklaroi se edhe këtë 1 maj po e presim me shumë sfida sic janë pagat e ulëta, çmimet e larta dhe një qeveri që e ka harruar punëtorin.

Hamza tha se shumë qytetarë punojnë çdo ditë e mezi ia dalin.

“Edhe këtë 1 Maj po e presim me shumë sfida: paga të ulëta, çmime të larta dhe një qeveri që e ka harruar punëtorin. Shumë prej jush punoni çdo ditë, por mezi ia dilni. Pa kushte të mira pune, pa siguri, pa mbështetje. Shumë familje në vendin tonë luftojnë çdo ditë për një jetë më të mirë.Ky është realiteti ynë, të cilin duhet ta ndryshojmë së bashku”,tha Hamza.

Ai uroi Ditën e Punëtorëve.

“Gëzuar 1 Majin, Ditën e Punëtorëve!Duhet të angazhohemi më shumë që puna të respektohet, familjet të mbrohen dhe e ardhmja të jetë më e sigurt për të gjithë.”./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

May 1, 2026

Arrestohen tre protestues “anti-kapitalistë” në sheshin e Prishtinës

May 1, 2026

Tre kongresistë paraqesin rezolutë në Kongresin Amerikan në mbështetje të anëtarësimit...

May 1, 2026

Numër i madh i kosovarëve drejt Shqipërisë, nga sot hy në...

April 30, 2026

Ky është i dyshuari për sulm ndaj dy hebrenjve në Londër

April 30, 2026

​Trump po vë bast se bllokada e tij do të sfidojë...

April 29, 2026

Banka Botërore parashikon rritje ekonomike prej 3.7 për qind në Kosovë

Lajme të fundit

Arrestohen tre protestues “anti-kapitalistë” në sheshin e Prishtinës

Tre kongresistë paraqesin rezolutë në Kongresin Amerikan në...

Numër i madh i kosovarëve drejt Shqipërisë, nga...

11 milionë euro nga buxheti i Kosovës shkuan...