Hamza: Edhe këtë 1 Maj po e presim me paga të ulëta, çmime të larta dhe një qeveri që e ka harruar punëtorin
Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza deklaroi se edhe këtë 1 maj po e presim me shumë sfida sic janë pagat e ulëta, çmimet e larta dhe një qeveri që e ka harruar punëtorin. Hamza tha se shumë qytetarë punojnë çdo ditë e mezi ia dalin. “Edhe këtë 1 Maj po e presim me shumë sfida:…
Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza deklaroi se edhe këtë 1 maj po e presim me shumë sfida sic janë pagat e ulëta, çmimet e larta dhe një qeveri që e ka harruar punëtorin.
Hamza tha se shumë qytetarë punojnë çdo ditë e mezi ia dalin.
“Edhe këtë 1 Maj po e presim me shumë sfida: paga të ulëta, çmime të larta dhe një qeveri që e ka harruar punëtorin. Shumë prej jush punoni çdo ditë, por mezi ia dilni. Pa kushte të mira pune, pa siguri, pa mbështetje. Shumë familje në vendin tonë luftojnë çdo ditë për një jetë më të mirë.Ky është realiteti ynë, të cilin duhet ta ndryshojmë së bashku”,tha Hamza.
Ai uroi Ditën e Punëtorëve.
“Gëzuar 1 Majin, Ditën e Punëtorëve!Duhet të angazhohemi më shumë që puna të respektohet, familjet të mbrohen dhe e ardhmja të jetë më e sigurt për të gjithë.”./Lajmi.net/