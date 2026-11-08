Qumështorët kërkojnë ndërhyrjen e Qeverisë: Fermerët po përballen me borxhe dhe vonesa në pagesa

Shoqata e Qumështorëve të Kosovës (SHQK) i ka bërë thirrje Qeverisë së Kosovës që të ndërmarrë masa urgjente për mbrojtjen financiare të fermerëve të qumështit, duke kërkuar zbatimin e ligjeve ekzistuese dhe plotësimin e bazës ligjore për garantimin e pagesave me kohë. Përmes një reagimi publik, Shoqata ka bërë të ditur se viti 2026 ka…

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08/11/2026 12:58

Shoqata e Qumështorëve Kosovës (SHQK) i ka bërë thirrje Qeverisë Kosovës ndërmarrë masa urgjente për mbrojtjen financiare fermerëve qumështit, duke kërkuar zbatimin e ligjeve ekzistuese dhe plotësimin e bazës ligjore për garantimin e pagesave me kohë.

Përmes një reagimi publik, Shoqata ka bërë ditur se viti 2026 ka qenë i vështirë për fermerët, cilët janë përballur me teprica qumështit, ulje çmimeve, refuzim grumbullimit dhe vonesa arkëtimin e pagesave për produktin e dorëzuar.

Sipas SHQK-së, edhe pse problemet me tepricat dhe grumbullimin janë tejkaluar, borxhet për qumështin e dorëzuar vazhdojnë rëndojnë mbi fermerët.

“Qumështi dorëzohet çdo ditë. Pagesat vonohen. Kush i mbron fermerët?”, thuhet reagimin e Shoqatës.

Aty theksohet se vonesat pagesa rrezikojnë vazhdimësinë e fermave, vendet e punës dhe furnizimin e tregut me qumësht vendor, pasi shpenzimet për ushqimin e kafshëve, pagat e punëtorëve dhe këstet e kredive nuk mund shtyhen.

Shoqata ka përmendur edhe përvojat e disa vendeve evropiane, si Estonia, Letonia dhe Bullgaria, ku fermerët janë përballur me borxhe papaguara dhe falimentime qumështoreve.

Duke u bazuar këto raste, SHQK ka paraqitur disa kërkesa konkrete për Qeverinë e Kosovës.

Ndër kërkesat kryesore është zbatimi efektiv i Ligjit për kamatëvonesat transaksionet tregtare, përshpejtimi i procedurave përmbarimore për arkëtimin e borxheve dhe mbrojtja e fermerëve rastet e falimentimit qumështoreve.

Po ashtu, Shoqata kërkon përcaktohet një afat maksimal prej 30 ditësh për pagesën e qumështit freskët, bëhen detyrueshme kontratat me shkrim dhe krijohen mekanizma garancisë financiare.

Një tjetër propozim është krijimi i një fondi garantues ose mekanizmi sigurimi, përmes cilit fermerët do mund t’i arkëtonin pagesat edhe rastet kur qumështoret nuk kanë mundësi t’i shlyejnë borxhet.

SHQK ka kërkuar gjithashtu formimin e një grupi ndërinstitucional, me përfshirjen e përfaqësuesve sektorit, për vlerësuar zbatimin e ligjeve dhe përgatitur ndryshimet e nevojshme ligjore.

fund reagimit, Shoqata ka theksuar se fermerët nuk duhet bartin barrën financiare borxheve industrisë.

“Fermerët nuk duhet mbajnë barrën financiare borxheve industrisë. Nga vështirësitë arkëtimin e borxheve duhet kalojmë te parandalimi i krijimit tyre!”, thuhet reagim. /Lajmi.net/

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