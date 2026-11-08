Zemaj sfidon Qeverinë Kurti: Kërkon vetëm 17 emra nga 171 mjekët që kryeministri tha se janë kthyer në Kosovë

Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Armend Zemaj, ka sfiduar kryeministrin Albin Kurti dhe përfaqësuesit e institucioneve shëndetësore që të dëshmojnë kthimin e 171 mjekëve në Kosovë gjatë vitit 2025. Përmes një postimi në Facebook, Zemaj ka thënë se nuk kërkon listën e plotë të 171 mjekëve specialistë, por vetëm 17 emra të atyre…

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08/11/2026 12:43

Deputeti i Lidhjes Demokratike Kosovës (LDK), Armend Zemaj, ka sfiduar kryeministrin Albin Kurti dhe përfaqësuesit e institucioneve shëndetësore dëshmojnë kthimin e 171 mjekëve Kosovë gjatë vitit 2025.

Përmes një postimi Facebook, Zemaj ka thënë se nuk kërkon listën e plotë 171 mjekëve specialistë, por vetëm 17 emra atyre që, sipas deklaratës Kurtit, janë kthyer nga mërgata dhe janë punësuar sistemin publik shëndetësor.

“E sfidoj cilindo përfaqësues Qeverisë, Ministrisë Shëndetësisë apo SHSKUK-së na ofrojë vetëm 17 emra mjekëve specialistë, jo 171, cilët janë kthyer nga mërgata gjatë vitit 2025 dhe tashmë janë punësuar me kontrata rregullta sistemin publik shëndetësor Kosovës”, ka shkruar Zemaj.

Reagimi i tij vjen pasi kryeministri Albin Kurti, një ditë parë, foli për atë e cilësoi si “kthimi i trurit” Kosovë.

Kurti kishte deklaruar se vetëm gjatë vitit 2025, Kosovë janë kthyer për jetuar dhe punuar 171 mjekë.

Ndërkaq, Zemaj ka kërkuar kjo shifër dëshmohet përmes emrave mjekëve specialistë janë kthyer dhe tashmë janë pjesë e sistemit publik shëndetësor vend. /Lajmi.net/

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