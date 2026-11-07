QKUK nis aplikimin e teknikës së avancuar SBRT për trajtimin e pacientëve me kancer

Klinika e Onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK) ka filluar aplikimin e teknikës së avancuar të radioterapisë SBRT, përmes akseleratorit linear Elekta Versa HD. Lajmin e ka bërë të ditur ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia, përmes një postimi në Facebook. Vitia ka njoftuar se kjo teknikë mundëson trajtim më preciz të tumoreve, duke…

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07/11/2026 18:46

Klinika e Onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK) ka filluar aplikimin e teknikës së avancuar të radioterapisë SBRT, përmes akseleratorit linear Elekta Versa HD. Lajmin e ka bërë të ditur ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia, përmes një postimi në Facebook.

Vitia ka njoftuar se kjo teknikë mundëson trajtim më preciz të tumoreve, duke ofruar mbrojtje më të madhe për indet e shëndosha dhe duke reduktuar numrin e seancave në rastet kur pacientët janë të përshtatshëm për këtë metodë, transmeton lajmi.net.

Sipas ministrit, aplikimi i kësaj teknike është rezultat i investimeve në teknologji moderne dhe avancimit profesional të stafit shëndetësor.

Ai e ka cilësuar këtë zhvillim si një hap drejt përmirësimit të shërbimeve onkologjike në sistemin publik shëndetësor të Kosovës.

Në postimin e tij, Vitia ka falënderuar fizikanët mjekësorë, onkologët radioterapeutë dhe teknikët e radioterapisë për punën dhe përkushtimin e tyre profesional.

“Vazhdojmë me investime që sjellin trajtime më moderne dhe kujdes më cilësor për pacientët tanë!”, ka shkruar ministri.

Fillimi i aplikimit të SBRT-së në Klinikën e Onkologjisë paraqet një zhvillim në ofrimin e metodave bashkëkohore të trajtimit për pacientët me sëmundje malinje në Kosovë./lajmi.net/

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