Qeveria miraton raportin e buxhetit dhe disa vendime financiare e institucionale në mbledhjen elektronike

Lajme

30/04/2026 22:48

Qeveria e Kosovës ka zhvilluar një mbledhje elektronike, ku ka miratuar një sërë vendimesh me rëndësi financiare dhe institucionale.

Sipas njoftimit të Zyrës së Kryeministrit, është miratuar Raporti Tremujor i Buxhetit për vitin 2026, si dhe janë aprovuar ndryshime në vendime që lidhen me bartjen e shpenzimeve buxhetore mes ministrive.

Në këtë mbledhje është ndarë edhe një shumë prej 45 mijë eurosh për Forumin Ekonomik të Vjenës, ndërsa janë emëruar bordi drejtues i Shërbimit Spitalor Klinik dhe Universitar të Kosovës dhe grupi koordinues për mbrojtje nga dhuna në familje.

Po ashtu, Qeveria ka miratuar pagesën për 52 specializantë lehona në vlerë mbi 475 mijë euro dhe ka vazhduar mandatin e Komisionit dhe Sekretarisë për njohjen e statusit të ish të dënuarve dhe të përndjekurve politikë për edhe dy vjet.

Artikuj të ngjashëm

April 30, 2026

Haradinaj – Kurtit: Asnjëri nga emrat që i ka nominuar për...

April 30, 2026

Hoxhaj falënderon kongresmenët amerikanë: Kosova i takon NATO-s

April 30, 2026

Raportohet se 30-vjeçari kosovar vdiq në vendin e punës në Gjermani

April 30, 2026

Ymeri: Kthimi i Vjosa Osmanit në LDK “fakt i kryer”, ekziston...

April 30, 2026

Ky është i dyshuari për sulm ndaj dy hebrenjve në Londër

April 30, 2026

​Trump po vë bast se bllokada e tij do të sfidojë...

Lajme të fundit

Haradinaj – Kurtit: Asnjëri nga emrat që i...

Hoxhaj falënderon kongresmenët amerikanë: Kosova i takon NATO-s

Raportohet se 30-vjeçari kosovar vdiq në vendin e punës në Gjermani

Ymeri: Kthimi i Vjosa Osmanit në LDK “fakt...