Ambasadori i Kosovës në Gjermani: Platforma e udhëtimeve globale “Expedia” e ka përmirësuar pasakësinë, Prishtina shkruhet saktë

Ambasadori i Kosovës në Gjermani, Faruk Ajeti ka thënë se platforma globale e udhëtimeve online “Expedia”,, ka korrigjuar pasaktësitë në faqen e saj, duke mos e vendosur Kosovën si shtet, si dhe kryeqyteti Prishtina është i shkruar saktë. Ai tha se tash Republika e Kosovës tashmë paraqitet si shtet i pavarur dhe kryeqyteti ynë. “Lajm…

Lajme

30/04/2026 23:16

Ambasadori i Kosovës në Gjermani, Faruk Ajeti ka thënë se platforma globale e udhëtimeve online “Expedia”,, ka korrigjuar pasaktësitë në faqen e saj, duke mos e vendosur Kosovën si shtet, si dhe kryeqyteti Prishtina është i shkruar saktë.

Ai tha se tash Republika e Kosovës tashmë paraqitet si shtet i pavarur dhe kryeqyteti ynë.

“Lajm i jashtëzakonshëm! Falë angazhimit tonë diplomatik, tani e tutje edhe Expedia, platforma gjigante globale e udhëtimeve online, ka korrigjuar pasaktësitë në faqen e saj. Republika e Kosovës tashmë paraqitet si shtet i pavarur dhe kryeqyteti ynë, Prishtina, është shënuar saktë, duke zëvendësuar emërtimin e gabuar “Priština”. Expedia është padyshim një nga faqet më të njohura të udhëtimit në botë, e cila ofron paketa të ndryshme udhëtimi. Pjesë e saj janë edhe platformat globale si Hotels.com dhe Vrbo. Në të gjitha këto platforma”, ka shkruar Ajeti.

Lajme të fundit

Haradinaj – Kurtit: Asnjëri nga emrat që i...

Hoxhaj falënderon kongresmenët amerikanë: Kosova i takon NATO-s

Raportohet se 30-vjeçari kosovar vdiq në vendin e punës në Gjermani

Ymeri: Kthimi i Vjosa Osmanit në LDK “fakt...