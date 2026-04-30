Kajtazi: Me kthimin e Thaçit në Kosovë ndryshon loja

30/04/2026 23:08

Opinionisti Vehbi Kajtazi sonte në emisionin “Rubikon” në Klan Kosova ka folur për rezultatin e mundshëm të zgjedhjeve që do të mbahen me 7 qershor.

Ai u shpreh se pret të ketë zhvillime në Hagë, duke thënë se pret aktgjykimi në favor të të akuzuarve.

Kajtazi u shpreh se me kthimin e ish-presidentit Hashim Thaçi, sipas tij, do të ndryshojë loja.

“Janë goxha disa ditë, pres zhvillime edhe në Hagë. Kështu që unë, pres aktgjykimi në favor të të akuzuarve atje, përfshirë z. Thaçi, dhe ardhjes së z. Thaçit në Kosovë, është sikur të kthehet ombrella e njerëzve të braktisur në PDK. Dhe me ardhjen e tij, që unë besoj se do të ndodhë, ndryshon loja. Ndryshon rezultati në fund”, tha ai.

