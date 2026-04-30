Ymeri: Kthimi i Vjosa Osmanit në LDK “fakt i kryer”, ekziston konsensus brenda partisë
Kthimi i Vjosa Osmanit në Lidhjen Demokratike të Kosovës është kryer.Kështu ka thënë anëtarja e kësaj partie, Janina Ymeri. Ajo ka thënë se ka koncenzuesi për një gjë të tillë.Mendoj që është fakt i kryer dhe koncenzuesi ekziston. Znj.Osmani siç po shihet, por ka pas edhe më herët zëra edhe zyrtarë se ka derën hapur…
Ymeri ka thënë se kthimi i Osmanit mund të shihet si një pendesë e saj politike.Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku dhe ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani kanë përfunduar takimin.
Pas takimit ata shkurt për media kanë thënë se ishte një kafe miqsh.
Abdixhiku kishte paralajmëruar bashkimin e së djathtës dhe kthimin e të larguarve nga LDK, duke mos përjashtuar Osmanin.
LDK nuk e kishte përjashtuar që Osmanin ta propozojë për presidente gjatë diskutimeve me Kurtin që zhvilluan për arritjen e një marrëveshje për presidentin që nuk solli rezultate.
Edhe Osmani pas përfundimit të mandatit si presidente kishte thënë se do ta vazhdojë aktivitetin në politikë.