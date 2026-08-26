Qeveria i jep SHSKUK-së mbi 4.3 milionë euro për furnizim me barna

Qeveria në detyrë e Republikës së Kosovës ka miratuar në një mbledhje elektronike transferimin e 4,333,900 eurove për furnizimin me barna nga Lista e Barnave Esenciale në institucionet publike shëndetësore. Sipas njoftimit zyrtar, kërkesa është bërë nga Shërbimi Spitalor, Klinik dhe Universitar i Kosovës (SHSKUK), ndërsa mjetet do të transferohen deri në 25 për qind…

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26/08/2026 22:15

Qeveria në detyrë e Republikës së Kosovës ka miratuar në një mbledhje elektronike transferimin e 4,333,900 eurove për furnizimin me barna nga Lista e Barnave Esenciale në institucionet publike shëndetësore.

Sipas njoftimit zyrtar, kërkesa është bërë nga Shërbimi Spitalor, Klinik dhe Universitar i Kosovës (SHSKUK), ndërsa mjetet do të transferohen deri në 25 për qind të ndarjes së ndikuar negativisht, me qëllim sigurimin e furnizimit me barna esenciale.

“Qeveria në detyrë ka miratuar Kërkesën e Shërbimit Spitalor, Klinik dhe Universitar të Kosovës, për transfer të mjeteve në shumë prej 4,333,900€ (katër milionë e treqind e tridhjetë e tre mijë e nëntëqind euro), deri nën 25% të ndarjes së ndikuar negativisht, për furnizim me barna nga Lista e Barnave Esenciale”, thuhet në njoftimin e qeverisë së Kosovës.

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