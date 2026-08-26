Petrit Selimi: Kur Vlora Çitaku ishte ambasadore, Kosova ishte në kulmin e ndikimit në Uashington
Ish-ministri i Jashtëm i Kosovës, Petrit Selimi, ka qenë i ftuar në “Pressin One”, të mërkurën. Ai tha se kur Vlora Çitaku ishte ambasadore në SHBA, Kosova e kishte ndikimin më të madh ndonjëherë në Uashington. “Pa kurfarë dyshimi Vlora Çitaku është vlerë në skenën politike, ka dhënë kontribut të jashtëzakonshme. Kur ka qenë ajo…
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Ish-ministri i Jashtëm i Kosovës, Petrit Selimi, ka qenë i ftuar në “Pressin One”, të mërkurën.
Ai tha se kur Vlora Çitaku ishte ambasadore në SHBA, Kosova e kishte ndikimin më të madh ndonjëherë në Uashington.
“Pa kurfarë dyshimi Vlora Çitaku është vlerë në skenën politike, ka dhënë kontribut të jashtëzakonshme. Kur ka qenë ajo ambasadore në Amerikë, Kosova ka qenë në kulmin e ndikimit në Uashingoton”.
“Ambasadori malazes më më thojkë, çfarë shteti keni ju keni më shumë ndikim se Krocia, Sllovenia, Mali i Zi, Serbia bashkë”, ka thënë ai.