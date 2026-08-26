Nga OVL-UÇK i reagojnë Nasim Haradinajt i cili akuzoi Hysni Gucatin për keqpërdorime

OVL-UÇK nëpërmjet Ramadan Gashit i ka reaguar Nasim Haradinajt, i cili në “Frontal” të T7, tha se Hyseni Gucati “ka keqpërdorur fondet”. Në një adresim dërguar mediave, thuhet se Ramadan Gashi aso kohe ka qenë sekretar dhe nuk ka apsur asnjë keqpërdorim. Akuzat e Nasim Haradianjt nga kjo OVL i quajnë si “trillium”. Komunikata e…

Lajme

26/08/2026 23:09

OVL-UÇK nëpërmjet Ramadan Gashit i ka reaguar Nasim Haradinajt, i cili në “Frontal” të T7, tha se Hyseni Gucati “ka keqpërdorur fondet”.

Në një adresim dërguar mediave, thuhet se Ramadan Gashi aso kohe ka qenë sekretar dhe nuk ka apsur asnjë keqpërdorim.

Akuzat e Nasim Haradianjt nga kjo OVL i quajnë si “trillium”.

Komunikata e plotë:

Sot pashë me keqardhje se si në një studio televizive, Nasim Haradinaj i cili pa ose me vetedije lëshoi disa akuza të ulëta, të pavërteta dhe fund e krye dashakeqe ne drejtim të Kryetarit të OVL-së së UÇK-së, Hysni Gucati.Të aludosh se kryetari i OVL-së së UÇK-së, Hysni Gucati, qenka zënë “duke vjedhur” dhe se sekretari qenka larguar nga puna për këtë arsye, është jo vetëm një trillim me dashje, por një fyerje për çdo normë morale e njerëzore.

​Për sqarim të opinionit publik, Sekretar gjatë asaj periudhe kam qenë unë, Ramadan Gashi. Dhe të gjitha këto pretendime dhe trillimet i hedh poshtë me argumente dhe fakte se nuk ka pasur asnjë keqperdorim në OVL UCK.

Asnjë fjalë, asnjë pretendim dhe asnjë aludim i Nasimit nuk qëndron.

​Nasimi duhet ta kujtojë mirë një gjë, ishte pikërisht ky Hysni Gucati ai që në mandatin e tij të parë e mori dhe e bëri nënkryetar të OVL-së së UÇK-së. Inatet personale, mllefet e papjekura dhe etja për vemendje mediale duhet të lihen anash kur flitet për organizatën dhe njerëzit që i kanë dalë zot këtij vendi.

​E vërteta është vetëm një dhe ajo nuk mund të ndryshohet nga askush,nuk nund ti pershtatê askuj cfardo pretendemi që ka dhe se une me kompetenc e argumentoj dhe e mbroj para cdo individi apo institucioni se Organizata ka vepruar sipas Ligjit dhe se nuk ka asgjë për të thënë askush lidhur me punën dhe poziten time.

Artikuj të ngjashëm

August 26, 2026

PDK nesër mban aktivitet para objektit të Qeverisë

August 26, 2026

Petrit Selimi: Kur Vlora Çitaku ishte ambasadore, Kosova ishte në kulmin...

August 26, 2026

Abdixhiku: LDK-ja është e LDK-së, nuk është vagon i asnjë partie tjetër

August 26, 2026

Alarm në Berlin, zbulohet në fundin e një kanali një bombë...

August 26, 2026

Trump për liderin e ri suprem të Iranit: U plagos shumë...

August 26, 2026

Tragjedi në SHBA: Burri vret 8 të afërm, mes tyre 4 fëmijë

Lajme të fundit

PDK nesër mban aktivitet para objektit të Qeverisë

Petrit Selimi: Kur Vlora Çitaku ishte ambasadore, Kosova...

Abdixhiku: LDK-ja është e LDK-së, nuk është vagon i asnjë partie tjetër

Qeveria i jep SHSKUK-së mbi 4.3 milionë euro për furnizim me barna