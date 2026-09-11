Qëndrimi i Mërgim Lushtakut në sallë pasi u largua PDK, Bedri Hamza “nuk e di” arsyen
Parti Demokratike e Kosovës sot e lëshoi sallën e Kuvendit kur po zhvillohej seanca konstituive. PDK u largua në mënyrë demostrative pasi VV nuk e votoi Vlora Çitakun për nënkryetare të Parlamentit, transmeton lajmi.net. Por, jo të gjithë deputetët e PDK-së u larguan. Mërgim Lushtaku ishte i vetmi nga PDK që qëndroi dhe nuk u…
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Parti Demokratike e Kosovës sot e lëshoi sallën e Kuvendit kur po zhvillohej seanca konstituive.
PDK u largua në mënyrë demostrative pasi VV nuk e votoi Vlora Çitakun për nënkryetare të Parlamentit, transmeton lajmi.net.
Por, jo të gjithë deputetët e PDK-së u larguan. Mërgim Lushtaku ishte i vetmi nga PDK që qëndroi dhe nuk u largua së bashku me bashkëpartiakët e tij.
Pas seancës, kryetari i PDK-së, Bedri Hamza foli për media. Fillimisht hezitoi që të përgjigjet për veprimin e Lushtakut.
Por, pas insistimit të gazetarëve, ai tha se “nuk e di” dhe se kjo është çështje irelevante dhe se s’ka pasur informacion pse qëndroi në sallë Lushtaku./lajmi.net/