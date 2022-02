Qendrat e vaksinimit ia bëjnë pushim vetes për ditën e përvjetorit të pavarësisë së Kosovës

Të enjten e 17 shkurtit nuk do të punojnë qendrat e vaksinimit kundër COVID-19 në Kosovë.

Kjo për shkak të rastit të Ditës së Pavarësisë së Kosovës, ka njoftuar Ministria e Shëndetësisë, shkruan Lajmi.net

“Komiteti për imunizim kundër COVID-19 i Ministrisë së Shëndetësisë i njofton qytetarët se qendrat e vaksinimit kundër COVID-19 nuk do të punojnë ditën e enjte, me datë 17 shkurt 2022, me rastin e Ditës së Pavarësisë së Republikës së Kosovës”, thuhet në njoftim.

Sipas njoftimit, vaksinimi kundër COVID-19 do të vazhdojë në të gjitha qendrat ditën e premte, sipas orareve të rregullta të vaksinimit që i kanë qendrat në çdo komunë. /Lajmi.net/