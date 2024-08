Pylli i Arinjve “Prishtina” bëhet me Stacion të Freskisë nga Korporata Rugove

Një nga iniciativat më të veçanta dhe më simpatike që ka fituar zemrat e fëmijëve dhe

vizitorëve të Pyllit të Arinjve “Prishtina” është pa dyshim “Stacioni i Freskisë” nga

Korporata Rugove.

Kjo ide inovative, e mbështetur dhe e realizuar me bashkëpunimin e shkëlqyer të Korporatës Rugove, është bërë një pikë atraktive dhe shumë e dashur për të gjithë ata që vizitojnë këtë destinacion të natyrës dhe kafshëve të egra.

Realizimi i këtij projekti po sjell freski dhe gëzim për të gjithë. Ky “Stacion i Freskisë” nuk është thjesht një vend ku mund të freskoheni gjatë ditëve të nxehta, por është një përvojë unike që

shton vlerë edukative dhe argëtuese për fëmijët.

Ky stacion është krijuar me qëllimin për të ofruar një vend të këndshëm dhe të freskët ku fëmijët dhe vizitorët mund të ndalen dhe të shijojnë një moment relaksimi pas ecjes nëpër pyll dhe

eksplorimit të natyrës dhe kafshëve të egra.

Fëmijët janë të entuziazmuar dhe të lumtur teksa kalojnë kohë këtu, duke e bërë vizitën e tyre në Pyllin e Arinjve “Prishtina” edhe më të veçantë dhe të paharrueshme.

Ky bashkëpunim i suksesshëm me Pyllin e Arinjve “Prishtina” tregon përkushtimin e Korporatës Rugove ndaj natyrës dhe komunitetit. Duke mbështetur projekte të tilla, ata tregojnë angazhimin e tyre për të krijuar një mjedis më të mirë dhe më të këndshëm për të gjithë, veçanërisht për gjeneratën e re që rritet me dashuri për natyrën dhe ambientin.

Falë Korporatës Rugove, Pylli i Arinjve “Prishtina” është bërë një vend edhe më i dashur dhe atraktiv për vizitorët e tij!