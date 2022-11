Punonjësit e hekurudhave në Austri do të hyjnë të hënën në grevë 24-orëshe Rreth 50.000 punëtorë hekurudhor në Austri do të mbajnë një “grevë paralajmëruese” njëditore në të gjithë vendin të hënën, pasi nuk arritën një marrëveshje kolektive të punës me punëdhënësit e tyre. Sindikatat në vend vendosën të hyjnë në grevë pasi punëtorët e hekurudhave dhe punëdhënësit nuk arritën një marrëveshje në seancën e 5-të të marrëveshjes…