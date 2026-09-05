Punime në rrjet, këto zona mbesin pa rrymë sot

Njoftimet nga KEDS për punimet në rrjet 05.09.2026 Punime të domosdoshme për siguri të sistemit Prishtinë 1. NS 110/35/10kV Palaj Nga Dalja 10kV J04 Obiliqi (Qyteti) do të ndërpritet TS-i: NS 10/0.4kV TS Hashanet-Kastriot (kodi: 18024002056) nga ora 09:00 deri 14:00 Vendet: Rr. Abdyl Frashëri Arsyeja: Punime me projekt, shtrirja e kabllos ABC dhe energjizimi…

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05/09/2026 08:03

Njoftimet nga KEDS për punimet në rrjet

05.09.2026
Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Prishtinë
1.
NS 110/35/10kV Palaj
Nga Dalja 10kV J04 Obiliqi (Qyteti) do të ndërpritet TS-i:
NS 10/0.4kV TS Hashanet-Kastriot (kodi: 18024002056) nga ora 09:00 deri 14:00
Vendet: Rr. Abdyl Frashëri
Arsyeja: Punime me projekt, shtrirja e kabllos ABC dhe energjizimi i konsumatorëve në daljet e reja

2.
Në NS 220/35/10(20)kV Podujeva
NS dalja 10 kV Sillosi do të ndërpriten TS-at:
TS 10/04 kV Letonc 1 (kodi: 14000006034) nga ora 10:00 deri 15:30
TS 10/04 kV Sigurimi Social (kodi: 14000006033) nga ora 10:00 deri 15:30
TS 10/04 kV Letonc 2 (kodi: 14000006035) nga ora 10:00 deri 15:30
TS 10/04 kV Letonc Çeshmja (kodi: 14000006267) nga ora 10:00 deri 15:30
TS 10/04 kV Letonc te Ereniku (kodi: 14000006369) nga ora 10:00 deri 15:30
Vendet: Letanc
Arsyeja: Energjizimi i segmentit të LP 10 kV për Rimanisht, projektin D.M.26.01.06

Prizren
1.
Në TS 110/35/10 kV Theranda
Nga dalja 10 kV Peqani do të ndërpritet TS-i:
TS 10/04kV Bllaca I Shkolla (kodi: 32000007012) nga ora 10:30 deri 15:30
Vendet: Bllacë te shkolla.
Arsyeja: Punime në projektin “TS Bllaca I Shkolla” – Vendosja e kabllos ABC.

Ferizaj
1.
Në NS 110/35/10[kV] Lipjani
Nga dalja 10[kV] J11 Konjuh do të ndërpritet TS-i:
TS 10/0.4[kV] Banulla 2 (Hazirajt) (kodi: 41000004031) nga ora 09:00 deri 14:30
Vendet: Një pjesë e konsumatorëve në rrugë-E madhe (në afërsi të Xhamisë)
Arsyeja: Punët që duhet të kryhen sipas PEE.

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