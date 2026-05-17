Punë edhe gjatë natës për largimin e mbeturinave vëllimore në kryeqytet

17/05/2026 12:03

Leutrim Retkoceri, drejtor i Shërbimeve Publike në Prishtinë, ka bërë të ditur se ekipet komunale kanë vazhduar punën edhe gjatë natës për largimin e mbeturinave vëllimore në kryeqytet.

Sipas Retkocerit, punëtorët kanë qenë vazhdimisht të angazhuar në terren me intensitet të lartë, duke punuar pa ndërprerje për pastrimin e qytetit.

Ai ka falënderuar ekipet për përkushtimin dhe angazhimin e tyre, duke theksuar se aksioni për largimin e mbeturinave vëllimore do të vazhdojë deri në pastrimin e plotë të pikave problematike në Prishtinë.

Retkoceri kishte njoftuar edhe ditë më parë për nisjen e këtij aksioni, duke vlerësuar se mbeturinat vëllimore prej kohësh kanë rënduar pamjen urbane të qytetit. /Lajmi.net/

