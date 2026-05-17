Publikohen çmimet e reja të derivateve në Kosovë, nafta mbetet 1.61 euro për litër
17/05/2026 11:11
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka publikuar çmimet tavan të derivateve që do të vlejnë për sot dhe nesër në tregun vendor.
Sipas njoftimit të ministrisë, çmimi i naftës ka mbetur i pandryshuar nga dita e djeshme dhe do të shitet me 1.61 euro për litër. Benzina do të kushtojë 1.52 euro për litër, ndërsa çmimi i gazit është caktuar në 0.76 euro.
Këto çmime kanë hyrë në fuqi nga ora 10:00. /Lajmi.net/