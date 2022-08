Punë e kryer: Torreira, shumë shpejt lojtar i Galatasaray Lucas Torreira së shpejti do të zyrtarizohet si lojtari më i ri i Galatasaray. Mesfushori ka arritur marrëveshje me klubin në lidhje me kushtet e përgjithshme dhe së shpejti pritet që të hidhet “e zeza mbi të bardhë”. Shuma e këtij transferimi pritet të jetë diku rreth 6 ose 7 milionë euro, transmeton lajmi.net. Uruguajani…