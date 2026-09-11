Haxhiu dhe Kurtin bëjnë homazhe te memoriali “Kosova kujton” kushtuar viktimave të 11 shtatorit

U.d presidentja dhe kryetarja e Kuvendit të Kosovës,Albulena Haxhiu dhe kryeminsitri në detyrë, Albin Kurti, bën homazhe sot te memoriali “Kosova kujton”, kushtuar viktimave të sulmeve të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Homazhet u shënuan në oborrin e ndërtesës së Qeverisë. Sot shënohet 25-vjetori i sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001, që…

Lajme

11/09/2026 09:11

U.d presidentja dhe kryetarja e Kuvendit të Kosovës,Albulena Haxhiu dhe kryeminsitri në detyrë, Albin Kurti, bën homazhe sot te memoriali “Kosova kujton”, kushtuar viktimave të sulmeve të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Homazhet u shënuan në oborrin e ndërtesës së Qeverisë.

Sot shënohet 25-vjetori i sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001, që tronditën Shtetet e Bashkuara dhe mbarë botën.

Më 11 shtator 2001, 19 rrëmbyes morën kontrollin e katër avionëve të pasagjerëve. Dy prej tyre u përplasën me kullat binjake të Qendrës Botërore të Tregtisë në Nju Jork, ndërsa një tjetër goditi ndërtesën e Pentagonit. Aeroplani i katërt u rrëzua në Pensilvani pasi pasagjerët dhe ekuipazhi tentuan të rimerrnin kontrollin e tij.

Në sulmet e 11 shtatorit humbën jetën rreth 3 mijë persona. Vetëm në kompleksin e Qendrës Botërore të Tregtisë u vranë 2,752 persona, përfshirë 343 zjarrfikës dhe 60 pjesëtarë të policisë. nisjen e një fushate të gjerë të udhëhequr nga SHBA-të kundër terrorizmit./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

September 11, 2026

25 vjetori i sulmit të 11 Shtatorit, Rama: Kujtesa nuk është...

September 11, 2026

“Nesër, i gjithë populli në Marsh për Liri”, Hoxhaj fton qytetarët...

September 11, 2026

Kuvendi komunal i Prishtinës thërret seancë të jashtëzakonshme

September 11, 2026

Nga Al-Kaida te “ujqit e vetmuar” dhe IA: Si ndryshoi terrorizmi...

September 10, 2026

Grabiti 9 banesa në Austri, shqiptari dënohet me 6 vite burg

September 10, 2026

Rutte i NATO-s paralajmëron: Veprimet vetëm sa forcojnë vendosmërinë për të...

Lajme të fundit

25 vjetori i sulmit të 11 Shtatorit, Rama:...

“Nesër, i gjithë populli në Marsh për Liri”,...

Chelsea po tenton t’ia rrëmbejë Barcelonës yllin e...

Kuvendi komunal i Prishtinës thërret seancë të jashtëzakonshme