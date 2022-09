Publikohet raporti, shtatë raste të reja me COVID-19 në Kosovë Ministria e Shëndetësisë ka publikuar raportin e 24-orëve të fundit për rastet e reja me COVID-19. Bazuar në njoftimin e ministrisë, gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 7 raste të reja me koronavirus, shkruan lajmi.net. Gjatë kësaj kohe janë shëruar 25 pacientë, ndërsa aktualisht në Kosovë janë 70 raste aktive me COVID-19.