Publikohet raporti, gjashtë raste të reja me COVID-19 në Kosovë 131 testime janë kryer gjatë 24 orëve të fundit, prej të cilave vetëm 6 persona kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. Sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë, nuk është shënuar asnjë vdekje, si dhe nuk është dhënë asnjë vaksinë anti-Covid. Po ashtu, janë shëruar 72 qytetarë. E numri aktiv me Covid-19, është 241.