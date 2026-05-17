Në 35-vjetorin e rënies, Haradinaj kujton veprimtarin Mentor Tolaj

17/05/2026 11:02

Kreu i AAK-së, Ramush Haradinaj, ka bërë homazhe dhe ka kujtuar veprimtarin Mentor Tolaj në 35-vjetorin e rënies së tij.

Përmes një postimi në Facebook, Haradinaj e vlerësoi Tolajn si një veprimtar të guximshëm, i cili që herët iu kundërvu regjimit jugosllav dhe u angazhua për lirinë e vendit.

Ai tha se Mentori dallohej për vendosmërinë dhe gatishmërinë për t’u përballur me armikun, duke shtuar se sakrifica e tij dha mesazhin se populli shqiptar nuk pranonte të jetonte në robëri.

Haradinaj theksoi se idealet për liri u jetësuan më vonë me luftën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

“Lavdi Mentor Tolajt dhe të gjithë të rënëve për liri”, ka shkruar Haradinaj. /Lajmi.net/

