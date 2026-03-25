Pse u dhanë 34 ditë shtesë për zgjedhjen e Presidentit? Sqaron Kushtetuesja
Gjykata Kushtetuese ka dalë me aktgjykim në lidhje me kërkesën e Lëvizjes Vetëvendosje ndaj dekretit të presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e Kuvendit. Në aktgjykim është thënë se Kuvendit i jepen edhe 34 ditë afat shtesë për zgjedhjen e Presidentit. Kushtetuesja ka dhënë edhe sqarime të rëndësishme lidhur me afatet për zgjedhjen e Presidentit, duke…
Kushtetuesja ka dhënë edhe sqarime të rëndësishme lidhur me afatet për zgjedhjen e Presidentit, duke interpretuar dispozitat përkatëse të Kushtetutës në kontekstin e zhvillimeve të fundit.
Duke iu referuar nenit 82 të Kushtetutës, i cili parasheh shpërndarjen e Kuvendit nëse brenda 60 ditëve nuk zgjidhet Presidenti, Gjykata ka theksuar se ky rregull nuk mund të aplikohet në mënyrë automatike në çdo rast.
Sipas Aktgjykimit, në rrethanat konkrete të konstituimit të Kuvendit më 11 shkurt 2026, deputetët nuk kanë pasur në dispozicion afatin e plotë kushtetues për ta përfunduar procedurën e zgjedhjes së Presidentit.
“Megjithatë, duke iu referuar nënparagrafit 3 të paragrafit 1 të nenit 82 të Kushtetutës, përmes të cilit përcaktohet që Kuvendi shpërndahet në rastin kur ‘nëse brenda afatit prej gjashtëdhjetë (60) ditësh nga dita e fillimit të procedurës së zgjedhjes, nuk zgjedhet Presidenti i Republikës së Kosovës’, Gjykata marrë për bazë kontekstin specifik të rrethanave të konstituimit të Kuvendit më 11 shkurt 2026, vlerësoi se Kuvendi nuk ka pasur gjashtëdhjetë (60) ditë në dispozicion, brenda të cilës periudhë duhej përfunduar procedura për zgjedhjen e Presidentit”, thuhet ndër të tjera në aktgjykim.
Gjykata ka ritheksuar se interpretimi i saj për afatet kushtetuese mbetet i vlefshëm për të gjitha rastet e ardhshme të zgjedhjes së Presidentit.
“Si rrjedhojë, Gjykata rithekson se interpretimi i saj lidhur me afatet kushtetuese të përcaktuara me nënparagrafin 3 të paragrafit 1 të nenit 82 të Kushtetutës në lidhje me paragrafin 2 të nenit 86 të Kushtetutës, për zgjedhjen e Presidentit, ashtu siç është specifikuar në paragrafët 153-162 të këtij Aktgjykimi, mbeten të aplikueshme në të gjitha rastet e zgjedhjes së Presidentit në të ardhmen, përkatësisht procedura për zgjedhjen e Presidentit të ri, e cila nuk mund të zgjasë më shumë se gjashtëdhjetë (60) ditë duhet të fillojë përpara dhe të përfundojë jo më vonë se tridhjetë (30) ditë para përfundimit të mandatit të Presidentit aktual”, thekson më tej aktgjykimi, pika 191.