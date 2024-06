‘Pse po e fsheh’ – Presidenti malazez kritikohet se s’e bëri publik takimin me Vjosa Osmanin

Presidentja Vjosa Osmani e cila po qëndron në Samitin e Paqes për Ukrainën e ka takuar dje homologun e saj malazez Jakov Milatoviq me të cilin njoftoi se ka folur “për rëndësinë e aleancave dhe koordinimit në mbrojtje të demokracisë dhe paqes”.

Por, pala tjetër, Milatoviq, i cili i ka bërë një përmbledhje takimeve, nuk e ka përfshirë takimin me Osmanin.

“Përfitova nga pjesëmarrja në Samitin e Paqes për Ukrainën për të biseduar me zyrtarë të shumtë rajonalë dhe botërorë në margjinat e aktivitetit, duke pohuar kontributin që Mali i Zi jep në politikat e stabilitetit dhe mirëkuptimit të ndërsjellë.

Si President i Malit të Zi, jam krenar për faktin se vendi ynë, në marrëdhëniet ndërkombëtare, perceptohet si një partner i besueshëm, e ardhmja e të cilit është e lidhur padiskutim me anëtarësimin e afërt në BE.

Dora e miqësisë dhe bashkëpunimit mbetet e shtrirë për të gjithë miqtë tanë!”, ka shkruar ai.

Kjo nuk i ka shpëtuar një komentuesi në X i cili i ka drejtuar pyetje Milatoviqit.