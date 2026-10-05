Protestuesit ia bllokojnë daljen nga Kuvendi Artan Behramit të PDK-së
Deputeti i PDK-së, Artan Behrami ka tentuar të dal nga Kuvendi i Kosovës, pasi është votuar në lexim të parë projekt-ndryshimi për ligjin për Dhomat e Specializuara. Jashtë Kuvendit po qëndrojnë shumë protestues të cilët i kanë bllokuar daljen. Ata kanë thënë se do të qëndrojnë jashtë Kuvendit derisa të votohet edhe në lexim të…
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Deputeti i PDK-së, Artan Behrami ka tentuar të dal nga Kuvendi i Kosovës, pasi është votuar në lexim të parë projekt-ndryshimi për ligjin për Dhomat e Specializuara.
Jashtë Kuvendit po qëndrojnë shumë protestues të cilët i kanë bllokuar daljen.
Ata kanë thënë se do të qëndrojnë jashtë Kuvendit derisa të votohet edhe në lexim të dytë ky ligj dhe se deri në atë moment nuk do t’i lejojnë të dalin jashtë deputetët. /Lajmi.net/
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