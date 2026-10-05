Protestuesit gjuajnë përsëri mjete piroteknike afër Kuvendit
Në Kuvendin e Kosovës po vazhdon seanca ku po votohen pikat e rendit të ditës. Në këtë seancë, pika e parë për plotësim-ndryshimin e ligjit për Dhomat e Specializuara është votuar në lexim të parë. Jashtë Kuvendit, qytetarët po kërkojnë që të votohet ky ligj edhe në lexim të dytë. Ata po i pengojnë deputetëve…
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Në Kuvendin e Kosovës po vazhdon seanca ku po votohen pikat e rendit të ditës.
Në këtë seancë, pika e parë për plotësim-ndryshimin e ligjit për Dhomat e Specializuara është votuar në lexim të parë.
Jashtë Kuvendit, qytetarët po kërkojnë që të votohet ky ligj edhe në lexim të dytë.
Ata po i pengojnë deputetëve që të dalin jashtë Kuvendit, dhe po hedhin mjete piroteknike. /Lajmi.net/