Protestuesit gjuajnë përsëri mjete piroteknike afër Kuvendit

Në Kuvendin e Kosovës po vazhdon seanca ku po votohen pikat e rendit të ditës. Në këtë seancë, pika e parë për plotësim-ndryshimin e ligjit për Dhomat e Specializuara është votuar në lexim të parë. Jashtë Kuvendit, qytetarët po kërkojnë që të votohet ky ligj edhe në lexim të dytë. Ata po i pengojnë deputetëve…

Lajme

05/10/2026 12:01

Në Kuvendin e Kosovës po vazhdon seanca ku po votohen pikat e rendit të ditës.

Në këtë seancë, pika e parë për plotësim-ndryshimin e ligjit për Dhomat e Specializuara është votuar në lexim të parë.

Jashtë Kuvendit, qytetarët po kërkojnë që të votohet ky ligj edhe në lexim të dytë.

Ata po i pengojnë deputetëve që të dalin jashtë Kuvendit, dhe po hedhin mjete piroteknike. /Lajmi.net/

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